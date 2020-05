Les premières mesures financières d’urgence pour les collectivités

Finances locales

Publié le 06/05/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Actu juridique, France

Lors d'une audition au Sénat, Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu ont détaillé les premières mesures d'urgence mises en place pour aider la trésorerie des collectivités. Une circulaire, que nous publions, vient de paraître à ce sujet. Ils ont également précisé les pistes de réflexion dans le cadre de la relance.

Dans un contexte de crise sanitaire et d’instabilité sur les ressources fiscales et tarifaires des collectivités, Gérald Darmanin, Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu viennent de signer, mardi 5 mai, une circulaire autorisant les préfets à consentir des avances de dotations et de fiscalité aux collectivités, et à permettre plus de souplesse dans l’affectation des dotations d’investissement.

Cette circulaire vise à aider particulièrement les « 4.000 communes environ classées à risque » a précisé le ministre des collectivités territoriales lors d’une audition, mardi 5 mai, devant la commission des finances du Sénat.

Ces collectivités, dont les recettes sont très dépendantes de l’activité économique, sont principalement des communes touristiques qui ne perçoivent plus de taxe de séjour, de taxe sur les casinos, de droits de places et des communes d’Outre-mer.

Bercy estime à 4 milliards d’euros en 2020 et 10 milliards en 2021 les pertes de recettes fiscales des collectivités à cause de l’épidémie de Covid-19. « L’État ne va pas abandonner les collectivités locales », a assuré Sébastien Lecornu.