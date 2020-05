Déconfinement et culture : Emmanuel Macron sollicite les collectivités

Politiques culturelles

Publié le 06/05/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

A l’issue d’une visioconférence organisée à l’Elysée avec des artistes, le Président de la République a livré sa vision du déconfinement dans le monde de la culture. Le chef de l’Etat a écarté l’idée d’un « plan », mais égrené des mesures financières, pour lesquelles l'Etat sollicitera les collectivités. A la sortie de l’Elysée, le ministre de la Culture Franck Riester a apporté quelques précisions techniques.

Ceux qui espéraient l’annonce d’un plan concret de déconfinement pour compléter les premières mesures de soutien à la culture décidées dans l’urgence le 18 mars, seront déçus.

Les conditions de réouverture des équipements culturels n’ont pas été détaillées. Le Chef de l’Etat n’a fait aucune allusion au rapport du professeur François Bricaire remis à l’Elysée et à Matignon le 30 avril. Il s’est surtout attaché à donner « confiance » et de la « visibilité » aux artistes et aux professionnels, en leur lançant à plusieurs reprises « j’attends beaucoup de vous ».

Rendez-vous à la fin de l’été pour de « nouvelles formes d’art et de culture »

Emmanuel Macron a esquissé un calendrier avec quatre dates-clés.

Le 11 mai, d’abord, jour du début de la levée progressive du confinement, les librairies ...

