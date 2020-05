Le printemps noir des transports publics

Coronavirus

Publié le 07/05/2020

Les règles de distanciation physique sont presque impossibles à respecter dans les transports publics. En proie à une chute record de leurs recettes à cause du confinement, les opérateurs vont désormais être concurrencés comme jamais par la voiture, le vélo et la marche.

Chiffres-clés 1,4 à 1,9 Md€ de pertes, sur six ou douze mois, pour le versement mobilité (VM) du fait des mesures de chômage partiel, du report des charges sociales et des arrêts de maladie exonérés de charges. Soit 10 à 20 % de manque à gagner sur les 9,4 Md€ versés par les entreprises aux autorités organisatrices de la mobilité pour financer le transport public urbain. Le VM représente 70 à 80 % des recettes des AOM. (Source : commission des finances du Sénat, avril 2020.)

Avec la reprise des transports publics à partir du 11 mai « dans les départements où la situation le permettra », la France entre dans une phase ultradélicate de la gestion de la crise. Un guide sanitaire, à l’instar de celui publié pour le BTP, début avril, par le gouvernement, « est en cours d’élaboration », promettaient début mai les services d’Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Les grandes règles sont posées. Mesure la plus spectaculaire et la plus attendue, l’obligation de port du masque, assortie d’une amende de 135 euros en cas de non-respect, (les contrôleurs ne sont pas assermentés pour les dresser). Deuxième mesure, l’interdiction des déplacements de plus de 100 kilomètres jusqu’au 1er juin, sauf « pour ...