Création d’un comité départemental de suivi de l’école inclusive

Handicap

Publié le 06/05/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Un décret du 4 mai transforme le groupe technique de suivi de la scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés en un comité départemental de suivi de l’école inclusive. Il précise la composition de ce comité (dans laquelle on retrouve un représentant des communes et établissements publics de coopération intercommunale siégeant à la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie), ainsi que ses missions.

Le comité établit un état des lieux des moyens consacrés à l’école inclusive et à l’accompagnement médico-social des élèves en situation de handicap par les différentes autorités compétentes, ainsi qu’un bilan annuel des résultats qualitatifs et quantitatifs au regard des objectifs et des moyens.

A partir des données collectées et de l’état des lieux mentionné précédemment, il examine, en vue de leur coordination et d’un maillage territorial cohérent, les programmations et les déploiements nécessaires pour l’accueil, la formation et l’accompagnement des élèves en situation de handicap.

Enfin, le comité encourage le développement des actions de formation croisée en matière d’école inclusive et de coopération. Il en dresse le bilan.