Déconfinement : des ressources et des outils en ligne

Si ce lundi 11 mai sonne la fin de confinement pour les Français, il est également synonyme de reprise d'activité dans les collectivités. Afin d'accompagner les territoires, plusieurs outils et fiches pratiques sont disponibles en ligne. Tour d'horizon.

Conseils logistiques pour la mise en place des plans de reprise d’activité, prévention des risques psychosociaux ou réflexions autour des pratiques managériales de « l’après confinement »… Des centres de gestions aux associations d’élus, en passant par celles de DRH, une large palette de ressources à destination des managers, cadres dirigeants et agents des collectivités est disponible en ligne et en accès libre.

Les guides pratiques

Le centre de gestion du Nord propose sur son site, le « Guide pratique du déconfinement » rédigé par l’ ANDCDG et la FNCDG .

La DGAFP a diffusé mardi 12 mai, un questions-réponses sur le déconfinement dans la fonction publique. Le document aborde évidemment le retour progressif de l’activité mais également la gestion des agents vulnérables, le port du masque ou le dispositif d’ ASA .

Toutes les informations relatives à l’évolution de la situation sont disponibles sur la page dédiée du gouvernement.

Les fiches méthodologiques

Le CIG petite couronne propose sur son site un ensemble de fiches méthodologiques, classées par thèmes, contenant notamment des retours d’expériences, des préconisations sur la remise en fonctionnement des locaux ou la communication interne.

Des fiches « réflexes » par métiers sont également en libre accès et mises à jour régulièrement. On y retrouve par exemple, des consignes destinées aux agents en charge de l’accueil en crèches des enfants des soignants, aux agents affectés à l’État civil et aux affaires générales, ou à ceux des Centres Municipaux de Santé.

Pour obtenir plus de renseignements, le CIG a mis en place depuis le début de la crise, une cellule spéciale : coronavirus@cig929394.fr

Respecter les gestes barrières, port du masque, espace de travail ou encore activités de chantier après le déconfinement… Le conseil départemental du Loiret propose une vingtaine de fiches pratiques sur l’adaptation des consignes de sécurité aux différents services.

Le site du centre de ressources de la région Nouvelle-Aquitaine a répertorié une sélection de sources d’informations à destinations des décideurs publics, ainsi que d’outils, de plateformes d’échanges et de partages d’initiatives.

Les préconisations des associations

Reprise progressive, rythme de la reprise et des réouvertures aux mesures de protection, prévention des risques et dialogue social sont notamment abordés par l’Association des DRH des grandes collectivités qui a publié ses conseils et réflexions pour accompagner et sécuriser les PRA de ses adhérents.

L’ AMF a conçu une fiche pratique contenant ses préconisations à destination des maires employeurs confrontés à la reprise d’activités.

De son côté, l’ AdCF a transmis à ses adhérents, le 5 mai, une série de recommandations en vue du déconfinement progressif et de la reprise d’activités. Le document reprend des propositions pour une approche graduelle et territorialisée, par bassin de vie.

Les webinaires

Pour compléter ses propres décryptages, Le CNFPT a rassemblé des éléments ressources (recueil de notes, circulaires et analyses des acteurs de la fonction publique territoriale) ainsi qu’un espace regroupant tous les textes à jours, lois, ordonnances et décrets en lien avec la crise du Covid-19.

Par ailleurs, le CNFPT propose, du 7 au 14 mai, une série de cinq webinaires accessibles en ligne ayant pour objectif d’accompagner les collectivités à mettre en œuvre les gestes barrières, pour appliquer et faire appliquer ces mesures à l’ensemble des collaborateurs.

Le 22 mai est également organisé un seminaire en ligne portant sur la résilience organisationnelle. A destination des cadres et managers des collectivités, les intervenants se proposent d’interroger le futur de l’organisation managériale en tirant des enseignements de la crise sanitaire.

Retrouvez l’ensemble des webinaires proposés par le CNFPT.

Les ressources « risques psychosociaux »

Dans un document d’une quinzaine de pages intitulé « Du confinement au déconfinement : repenser le lien dans une dimension humaine« , le Centre de gestion du Nord (59) réunit les expertises d’une directrice des ressources humaines et d’une psychologue du travail qui analysent les enjeux relatifs au déconfinement.

