Maladie professionnelle : les soignants territoriaux, les grands oubliés

COVID 19

Publié le 05/05/2020 • Par Emeline Le Naour • dans : A la une, A la une emploi, A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

mac_filko CC by Flickr

Mobilisés au même titre que leurs confrères de la fonction publique hospitalière, les soignants territoriaux pourront-ils bénéficier de la reconnaissance automatique du Covid 19 en tant que maladie professionnelle ? Pour l’heure, rien n’est moins sûr.

Etat et collectivités locales

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

La reconnaissance du Covid-19 en tant que maladie professionnelle sera automatique pour les soignants de la fonction publique hospitalière. Autrement dit, « un soignant n’aura pas à démontrer qu’il a été contaminé sur son lieu de travail : on considérera qu’il l’a été », avait explicité Olivier Véran, ministre de la Santé le 21 avril.

Une mesure qui permettra, entre autres, la prise en charge complète des soins, l’absence de jour de carence et des indemnités journalières plus élevées que dans le cas d’une maladie non-professionnelle.

Une annonce qui s’appliquera aux soignants « quels qu’ils soient » et « quel que soit leur lieu d’exercice, à l’hôpital, en Ehpad ou en ville » avait encore précisé le ministre. Une autre précision du ministre de la Santé aurait sûrement été la bienvenue : cette reconnaissance sera-t-elle possible également pour le secteur santé de la territoriale ? Pour l’heure, seule mention a été faite des

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier