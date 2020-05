Accueil

Confinement : premiers enseignements sur les pratiques culturelles

Publié le 05/05/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

© daviles - stock.adobe.com

Alors qu’artistes et professionnels de la culture envisagent avec impatience le retour du public dans les lieux culturels, les vagues d’enquête réalisées par Hadopi pendant le confinement viennent nourrir la réflexion sur l’avenir du service public. Publiés le 30 avril, les derniers résultats montrent une hausse sensible des pratiques culturelles en ligne, notamment chez les plus de 40 ans.