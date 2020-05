Coronavirus : comment éviter la baisse des investissements locaux

[Dossier Et Après] Finances locales (1/4)

Publié le 05/05/2020

Les collectivités sont appelées à la rescousse : investir est désormais le maître mot pour que les entreprises puissent se remettent au plus vite en mouvement. Cette injonction s’impose alors que le niveau de la baisse des ressources fiscales reste une inconnue. Un effet ciseaux qu’il va falloir réduire par tous les moyens.

Comme le rappelle les médias économiques, les collectivités, investisseurs publics de premier ordre, sont des acteurs capitaux pour la relance de l’économie. Le bloc communal porte plus de la moitié (56 %) des dépenses d’équipement des collectivités locales. Il faut donc que les communes et intercommunalités investissent et au plus vite. Mais, la crise économique va impacter fortement sur leurs ressources, des premiers chiffrages circulent, comme celui du 29 avril du ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin qui table sur 4 milliards d’euros de baisse de recettes pour l’ensemble des collectivités en 2020 et 10 milliards en 2021.

Une perte de 14 Mds d’euros pour les collectivités en 2020-2021 selon Bercy

Une accélération s’impose

Pour ...

