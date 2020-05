Accueil

Emploi Carrière

Emploi Carrière A la une emploi

A la une emploi Pensions de retraites, liquidations : pas de retard dû au confinement

Retraites

Pensions de retraites, liquidations : pas de retard dû au confinement

Publié le 05/05/2020 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la une emploi, A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

France Stratégie, Thierry Marro

Les retraites ont aussi leur plan de continuité : la Caisse des dépôts, qui gère les trois régimes concernant la fonction publique territoriale (CNRACL, Ircantec et Rafp), veille aux paiements et aux liquidations pendant le confinement. Malgré la suspension de la réforme des retraites, elle poursuit aussi les travaux de mutualisation engagés avec les autres régimes. Explications de Michel Yahiel, directeur des retraites et de la solidarité.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Retraite fonction publique