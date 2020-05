Accueil

La réouverture des écoles vire au casse-tête

Publié le 04/05/2020 • Par Michèle Foin • dans : A la une, France

PHOVOIR

Alors que plus de 320 maires d’Ile-de-France réclament le report de la date du 11 mai pour rouvrir les écoles, les élus sont de plus en plus soucieux de leur responsabilité pénale et demandent des garanties à l’Etat.

