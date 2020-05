Le Grand Lyon s’appuie sur le vélo et les piétons pour préparer son déconfinement

Pour réussir son déconfinement, le Grand Lyon fait la part belle aux vélos et aux piétons. En ciblant certains aménagements, la métropole veut éviter un report massif vers la voiture.

La métropole lyonnaise a présenté ce lundi son plan pour accompagner le déconfinement attendu la semaine prochaine. Baptisé « Urbanisme tactique », celui-ci concerne essentiellement la question des déplacements et des aménagements qu’il implique. Axé autour du vélo et des piétons, il prévoit ainsi des aménagements urbains et des mesures d’accompagnement pour inciter notamment à la pratique du vélo. « Il faut éviter le retour à la voiture en autosolisme », a résumé le président du Grand Lyon, David Kimelfeld.

Si, aujourd’hui, le réseau de voies cyclables de l’agglomération lyonnaise tourne autour des 1000 kilomètres, l’objectif est d’ajouter 77 kilomètres de voies cyclables d’ici le 4 septembre (date officielle de la prochaine rentrée scolaire) et, pour commencer, une douzaine de kilomètre d’ici le 11 mai. Il s’agira, dans le détail, de rogner certaines voies de circulation automobile et de permettre aux vélos d’emprunter les couloirs de bus les plus larges.

Enveloppe globale de 5 millions d’euros

Près de 3000 arceaux temporaires seront également ajoutés, « en concertation avec les communes », pour permettre aux cyclistes de garer leur vélo. « Temporaires car ils pourront être déplacés si besoin », a-t-on précisé au Grand Lyon. Ces arceaux pourront aussi empiéter sur les places de stationnement automobiles.

Au-delà de ces aménagements urbains, qui prévoient également d’agrandir certains trottoirs aux abords des commerces et des écoles, des mesures d’accompagnement pour inciter les Lyonnais à remonter sur un vélo sont aussi prévus : prime de 500 euros pour l’achat d’un vélo à assistance électrique, subventions d’associations qui aident à la réparation ou à la mise à disposition de bicyclettes… Et, en dehors des heures de pointe, les cyclistes seront autorisés dans les trams.

Car le réseau des transports en commun lyonnais, le Sytral, est aussi impliqué dans la démarche. Celui-ci va légèrement augmenter son offre à partir du 11 mai : selon une enquête du Sytral, seuls 30% des usagers habituels affirment être prêts à reprendre les transports en commun. La fréquentation n’est que de 10% aujourd’hui. « Entre le télétravail et la fermeture des universités, 67% nous disent même qu’ils ne reprendront pas leurs habitudes, explique Fouziya Bouzerda, présidente du Sytral. Il est donc important de mailler le réseau vélo ».

Toutes les mesures de cet urbanisme tactique sont appelées à évoluer selon les besoins. Associations, élus, Sytral sont appelés à effectuer des retours d’expérience chaque jour à travers une cellule de suivi car, rappelle le Grand Lyon, « on a eu peu de temps pour préparer ces aménagements et tous nos agents ne sont pas disponibles. » Et alors que les premiers travaux ont déjà commencé, la métropole a chiffré l’enveloppe globale de ce plan de déconfinement à 5 millions d’euros.