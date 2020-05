Déconfinement : les opérateurs de transport tirent la sonnette d’alarme

Transports publics

Publié le 04/05/2020 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Dans un courrier adressé le 30 avril au Premier ministre, les opérateurs de transports publics estiment qu'il ne leur est pas possible en l'état de mettre en place la distanciation physique. Ils invitent à se limiter à un cadre national ou est imposé le port du masque, mais renvoient les autres mesures à des échanges dans chaque bassin de mobilité.

A une semaine de la fin du confinement, la tension monte entre les opérateurs de transports publics et le gouvernement. C’est ce qu’il ressort d’un courrier envoyé par les dirigeants des principaux acteurs publics et privés (UTP, SNCF, RATP, Keolis, Transdev, ainsi que de la centrale d’achat public Agir), qui a été révélé par le Point et publié par le Parisien. En cause : l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de faire respecter les règles définies par le gouvernement.

Le casse-tête du respect de la distanciation physique

Certes, comme ils l’avaient demandé, les transporteurs ont obtenu l’obligation du port du masque dans les bus, trams et métro mais aussi dans les stations. Mais ils déplorent toujours que l’Etat cherche à leur imposer également la contrainte du respect des gestes ...

