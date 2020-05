[Fiche Finance] Crise sanitaire

Point d’étape sur les mesures d’urgence concernant les collectivités

Publié le 04/05/2020

AdobeStock

L’éclosion de la crise sanitaire a rendu nécessaire l’adoption de trois séries de mesures destinées à résoudre en urgence un certain nombre de problèmes pratiques auxquels étaient confrontées les collectivités. La présente fiche revient sur les principales adaptations décidées dans ce cadre – qui pour certaines devront vraisemblablement être encore complétées ou précisées – et s’interroge sur la façon dont, d’ores et déjà, elles dessinent en creux une évolution des relations financières entre l’Etat et le monde local.

Vivien Groud Consultant du Cabinet Michel Klopfer