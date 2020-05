Quels délais pour passer d’un Plan d’Occupation des sols à un PLUi ?

Urbanisme

Publié le 04/05/2020

Réponse du ministère de la cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales : La loi SRU puis la loi ALUR ont organisé la fin des plans d’occupation des sols (POS) et leur remplacement par les plans locaux d’urbanisme (PLU), communaux ou intercommunaux. Beaucoup d’entre eux sont ainsi devenus caducs en mars 2017.

D’autres, ceux des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont le plan local d’urbanisme intercommunal n’aurait pas été approuvé au 31 décembre 2019, devaient être caducs au 1er janvier 2020.

Une enquête réalisée par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales en septembre 2019 a montré que 1122 communes étaient encore dotées d’un POS. Sur ce total, plus de 300 POS étaient susceptibles d’être remplacés par un PLU intercommunal au 1er janvier 2020 et environ 800 devaient être caducs faute d’un PLUi approuvé dans les délais.

Pour laisser le temps aux équipes, qui seront renouvelées suite aux élections de mars prochain, de finaliser les PLUi non approuvés fin 2019, l’article 18 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a reporté d’un an, soit au 31 décembre 2020, la date de caducité des POS concernés.