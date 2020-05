Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 24 avril au 4 mai sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Eau solidaire – Pour affronter la crise du Covid-19, le réseau France eau publique, la FNCCR et l’Association des maires de France ont mis en place un réseau de solidarité et d’entraide opérationnel entre acteurs publics d’eau et d’assainissement. Comme l’explique Actu Environnement, de grands opérateurs publics se sont montrés volontaires pour venir en aide aux plus petits : répondre à une urgence en cas de défaillance, dépannage humain ou matériel, fournitures de masques… les services les moins importants peuvent ainsi s’appuyer sur une liste évolutive des réseaux volontaires pour bénéficier de leur soutien, parfois même financier. Le réseau propose également une aide à la gestion des boues de stations d’épuration [lire aussi notre article].

Gratuité – La crise sanitaire va-t-elle favoriser le développement de la gratuité des transports en commun ? C’est la question que se pose le site Urbis, partant du constat que de nombreux réseaux ont profité de la période actuelle pour proposer la gratuité totale ou partielle. Alors que cette mesure permet, notamment, de supprimer toute transaction financière (et donc tout contact) entre chauffeurs et usagers, l’article souligne que le confinement a vidé les transports, privant ainsi les réseaux des recettes de billetterie. La gratuité serait donc une solution pour maintenir leur attractivité. Reste, désormais, à gérer la période du déconfinement…

Coronapistes – Alors que le Grand Lyon doit annoncer ce lundi des mesures en faveur du vélo et des piétons pour préparer le déconfinement, des départements d’Ile-de-France ont déjà pris les devants. Paris, le Val-de-Marne ou la Seine-de-Denis ont ainsi, selon Le Parisien, déjà engagé des mesures en faveur des « coronapistes », ce nom barbare désignant les itinéraires cyclables provisoires. 60 kilomètres devraient ainsi leur être dédiés en Seine-Saint-Denis. Le but est de ne pas encombrer les transports en commun et d’éviter le report vers la voiture. Cela passe notamment par l’élargissement de pistes déjà existantes et la réquisition de places de stationnement.

C’est (toujours) dans l’air – Si le confinement, au niveau mondial, a eu pour effet de diminuer les émissions de CO2, cela ne devrait pas durer. Telle est la conclusion d’une expertise de l’Organisation météorologique mondiale des Nations unies (OMM), citée par Daily Geek Show, qui s’attend même à ce que la situation empire dans les années à venir. L’OMM appelle donc à ce que la relance économique s’inscrive dans la lutte contre le changement climatique, rappelant que la destruction de l’environnement est tout aussi dangereuse pour l’humanité que l’impact socioéconomique du coronavirus.

Goutte d’eau – Alors que la question de la gestion de l’eau, en Guadeloupe, est un enjeu majeur, la crise actuelle devrait précipiter d’importantes décisions. Confrontée à un manque structurel d’eau, la préfecture du département d’outre-mer a, dans un premier temps, imposé des citernes et des points d’eau sur plusieurs communes avant d’imposer une réquisition générale. Comme l’explique France Antilles, opérateurs publics et privés vont être réquisitionnés pendant trois mois pour alimenter les communes en manque d’eau [lire aussi notre article].

Peur sur la ville – La question des transports en commun est au cœur du dispositif du déconfinement. Comment faire respecter les gestes barrières et imposer le port du masque dans les réseaux de transports urbains ou de trains régionaux ? Alors que 200 000 provinciaux viennent, habituellement, travailler à Paris, France Info présente leur inquiétude à quelques jours du retour au travail pour ces nombreux salariés.

A sec – Un article du Journal de l’environnement alerte sur l’état de sécheresse qui touche déjà les grands fleuves européens. On s’attend d’ailleurs à une nouvelle année noire. A titre d’exemple, l’article s’appuie sur l’Office français de la biodiversité qui présente un débit d’étiage incroyablement bas de la Loire.

Et aussi…

L’Assemblée des communautés de France a publié un guide sur les écomobilités présentant les innovations et pratiques permettant de décarboner les déplacements.

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Sarthe invite tous les habitants du département à imaginer la guinguette du 21e siècle [Ouest France]

A Saint-Brieuc, des pêcheurs menacent d’empêcher l’implantation d’éoliennes en mer [20 Minutes].