Tout savoir sur le régime juridique des terrains familiaux locatifs

Publié le 06/05/2020 • Par Nathalie Levray • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

Aniche- CC coeur d'Ostrevent - unités d'habitation pour les gens du voyage REMY TY-PARTENORD HABITAT

Installés dans des zones constructibles, les terrains familiaux constituent des opérations d'aménagement à caractère privé en vue de l'installation de résidences mobiles à côté de bâtiments en dur. Ils sont destinés à l'accueil et l'habitat des gens du voyage, le cas échéant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Les nouvelles règles s'appliquent au plus tard le 1er janvier 2026 pour la création et l'équipement des emplacements.