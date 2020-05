S’adapter au changement climatique, c’est ici et maintenant

Climat

Publié le 05/05/2020 • Par Olivier Descamps • dans : actus experts technique, France

Il est trop tard pour inverser la tendance. S’il y a urgence à faire des efforts pour atténuer l’ampleur des dérèglements climatiques, il faudra composer avec de fortes chaleurs et autres phénomènes météorologiques violents qui vont s’amplifier. Premier article de notre dossier consacré à l'adaptation au changement climatique.

Deux degrés de plus en 2100. La petite musique du réchauffement climatique s’est fait une place dans l’imaginaire collectif. Avec son côté effrayant quand on prend conscience que l’objectif semble impossible à atteindre. Les engagements cumulés des Etats à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ne suffisent pas et, à ce jour, les scientifiques les plus pessimistes évoquent une hausse de 7 °C ! Mais la date est rassurante. 2100. Encore des décennies pour trouver une solution, soit en inversant le cours des choses par une politique d’atténuation, soit en anticipant les conséquences du réchauffement grâce à l’adaptation.

La réalité est moins rose. D’abord parce que c’est aujourd’hui qu’il faut limiter l’ampleur du réchauffement. Ensuite, et surtout, parce que la date de 2100 n’a tout ...

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier