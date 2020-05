Réchauffement : un syndrome universel, des symptômes locaux

Climat

Publié le 06/05/2020 • Par Olivier Descamps • dans : actus experts technique, France

Problématique complexe, le réchauffement a des impacts à court et long terme. Pour chaque collectivité, l'enjeu est de regarder sa vulnérabilité en face et d'éviter la fuite en avant. Deuxième article de notre dossier sur l'adaptation au changement climatique.

Il est tentant de se dire que ceux qui ont déjà chaud seront les plus affectés par le changement climatique. De fait, les 46 °C enregistrés dans le Gard à l’été 2019 constituent un triste record qui devrait être battu dans les années ou les décennies qui viennent. Pour autant, c’est bien l’ensemble du pays qui souffre de « vagues de chaleur plus fréquentes, plus longues et plus sévères », selon les termes du rapport d’information sénatorial « Roux-Dantec » de mai 2019.

Les sénateurs insistent sur « des modifications qui commencent à transformer la physionomie des territoires ». Et regrettent « l’implication encore modeste des collectivités » (de l’aveu même des associations qui les représentent). Comme l’a rappelé la campagne des élections municipales, quelques sujets phares commencent ...

