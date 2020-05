Changement climatique : à chaque territoire ses enjeux

Climat

Publié le 07/05/2020 • Par Olivier Descamps • dans : actus experts technique, France

S’adapter au changement climatique passe d’abord par la connaissance. Les collectivités doivent valoriser les données et mobiliser les acteurs locaux afin d’identifier les vulnérabilités de leur territoire. Puis la manière de les surmonter. Dernier article de notre dossier consacré au climat.

On se frotte souvent au réchauffement climatique dans l’urgence. Parce qu’il faut répondre à un événement extrême ou à une tendance de fond dont on prend conscience tout à coup qu’elle n’est pas un simple incident de parcours. Attention à ne pas se fourvoyer avec des solutions elles aussi bricolées dans l’urgence. Mi-février, le président (PS) du département de la Haute-Garonne, Georges Méric, s’est par exemple fait tirer les oreilles pour avoir autorisé l’héliportage de 50 mètres cubes de neige destinés aux pistes de la station de ski de Luchon-Superbagnères. Et s’il a plaidé « l’urgence sociale » et la nécessité de « sauver l’emploi des 200 saisonniers et moniteurs de ski », la ministre Elisabeth Borne lui a rappelé qu’une « victime du réchauffement climatique ne peut pas donner l’image ...

