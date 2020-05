Accueil

Droit des collectivités

Droit des collectivités Actu juridique

Actu juridique « La commande publique a un rôle majeur à jouer dans la reprise »

développement économique

« La commande publique a un rôle majeur à jouer dans la reprise »

Publié le 04/05/2020 • Par Christine Berkovicius • dans : Actu juridique, France

fotomek / AdobeStock

Le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, incite les collectivités à utiliser massivement le recours aux avances et à relancer au plus vite leurs marchés pour redonner de la « visibilité » aux entreprises et les aider à restaurer leur trésorerie dans la perspective du déconfinement.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Commande publique

Développement économique

Marchés publics