Préparer la reprise de l’activité avec le Covid-19

La crise sanitaire actuelle a pris tout le monde de court. Mais il ne serait pas compréhensible que la reprise ne soit pas planifiée. L’élaboration du plan de reprise d’activité nécessite de bien comprendre les enjeux de la démarche et d’en connaître les étapes.

Par Laurent Guyon, directeur administratif et financier d’un Sdis, maître de conférences associé à l’université de Pau

Les collectivités publiques dans leur ensemble ont pour vocation d’organiser le mieux possible et de réguler la plupart des activités humaines. Elles interviennent donc sur un très large périmètre qui nécessairement englobe une multitude de risques ou aléas. Et elles doivent gérer les crises qui en découlent.

Plan de gestion de crise

Pour ce faire, les collectivités peuvent disposer d’un plan de gestion de crise. Les communes dotées d’un plan de prévention des risques (PPR) annexé à leur PLU doivent ...