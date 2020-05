Covid-19 : ces personnes privées d’eau potable

Le lavage des mains est un élément essentiel pour lutter contre le Covid-19. Mais les plus précaires, dans les squats et bidonvilles, n’ont pas toujours accès à l’eau potable. Par ailleurs, dans plusieurs départements d’Outre-Mer, de nombreux foyers sont toujours victimes de coupures d’eau.

Depuis plusieurs mois, le gouvernement appelle les citoyens à se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon pour éviter la propagation du Covid-19. Mais tout le monde n’a pas accès à l’eau potable. Les personnes sans domicile fixe (SDF), vivant à la rue, dans des bidonvilles ou des squats, sont les plus démunies face à cette pandémie. Faute d’installations publiques en eau et en assainissement suffisantes, ces zones pourraient devenir autant de foyers du Covid-19.

Pour faire y face, Paris a rouvert, en avril, 226 fontaines publiques. Depuis le début du confinement, Eau de Paris a également fait don de 7 000 gourdes aux associations de terrain. En complément ...