Questions d’actu avril 2020 : crise sanitaire – Eurogroupe – Cnil

Publié le 02/05/2020 • Par Michèle Cataldi • dans : Fiches de révision

Publication de la loi de finances rectificative du 15 avril 2020 ; 16 nouvelles ordonnances publiées dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 ; décret du 8 avril relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ; plan d'urgence pour soutenir l'économie et points de vigilance sur loi d'urgence évalués par le Sénat ; crise économique mondiale sans précédent ; soutien aux PME suite à la crise sanitaire ; explosion du chômage partiel ; confinement et conditions de vie ; la Cnil et l’application StopCovid ; l'économie mondiale pourrait se contracter de 0,9 % en 2020 selon l’ONU ; la justice face à la crise sanitaire ; Droits de l’homme et lutte contre le coronavirus ; plan de déconfinement ; question de la géolocalisation pour sortir de la crise ; Observatoire des mesures de l’état d’urgence sanitaire et du confinement ; résilience des systèmes de santé ; budget de l’État en 2019 ; contrôle de la sûreté des centrales nucléaires... les thèmes qui ont fait l'actualité en avril