Covid-19 et déconfinement : les départements reçoivent leur couleur

Crise sanitaire

Publié le 30/04/2020 • Par Romain Mazon • dans : Dossiers d'actualité, France

Olivier Véran a présenté la carte de France du Covid-19 ce 30 avril qui décrit l’intensité de l’épidémie par département. Cette carte évoluera chaque jour en fonction des données récupérées. La couleur de chaque département au 11 mai définira les conditions de son déconfinement.

Les départements ont leur couleur : rouge, orange ou vert. Le résultat du croisement de deux critères qui servent au gouvernement pour piloter le déconfinement, qui devrait débuter le 11 mai.

Les données utilisées pour établir cette première carte sont celles au 30 avril. La carte qui synthétise la situation pour chaque département est en fait le croisement de deux observations, projetées elles aussi sur des cartes.

La première, qui porte sur une mesure de l’activité virale sur le territoire national mesure la part des patients qui s’adressent aux urgences pour une suspicion de coronavirus sur les sept derniers jours. De 0 à 6% de patients aux urgences présentant cette suspicion de coronavirus, le département est classé vert, entre 6 et 10 %, le département est classé orange, au-dessus de 10 %, il est rouge.

Pour le ministre de la Santé, Olivier Véran, cet indicateur, qui remonte des 700 services d’urgence en France, est fiable et maitrisé.

La deuxième carte représente plus classiquement la tension pesant sur les services de réanimations, et mesure la part des patients atteints du coronavirus dans ces services (De 0 à 60 % de la capacité initiale, le département est vert, entre 60 et 80%, il est orange, au-dessus, il est rouge).

Combinées, elles permettent d’établir la carte synthèse, celle qui donne sa couleur à chaque département – qui évoluera chaque jour – et donc les conditions plus ou moins sévères du déconfinement à compter du 11 mai.

A compter de cette date, le gouvernement ajoutera un troisième indicateur à son suivi, celui des tests réalisés dans chaque département a précisé Olivier Véran.