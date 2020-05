Un combat presque gagné contre les écarts de salaire

Egalité femmes-hommes

La ville de Suresnes a engagé un travail pour gommer les inégalités salariales entre les femmes et les hommes qu’elle emploie. Chez les "A", l’écart a été réduit à 1 %.

Sept ans après l’adoption d’un premier plan d’action en faveur de l’égalité femmes-hommes, la ville de Suresnes a atteint un certain nombre d’objectifs, au premier rang desquels la résorption des écarts de salaire. Si la rémunération brute des hommes était, chez les cadres, supérieure de 18 % à celle des femmes en 2011, l’écart a été ramené à 1 % en 2020. L’évolution est plus lente au sein de la catégorie C, où il reste de 3,97 %. Les données, tirées du rapport de situation comparée, sont néanmoins meilleures que celles enregistrées dans la fonction publique territoriale où, toutes filières confondues, la rémunération des hommes est supérieure de 9,1 % à celle des femmes.

Des mesures qui boostent la carrière des femmes

