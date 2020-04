Accueil

Une perte de 14 Mds d’euros pour les collectivités en 2020-2021 selon Bercy

Publié le 30/04/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin et son secrétaire d'Etat, Olivier Dussopt, ont prédit à l'Assemblée nationale 4 milliards d'euros de baisse de recettes pour les collectivités en 2020 et 10 milliards en 2021. L'occasion de réaliser un premier diagnostic et d'évoquer quelques pistes de travail.

