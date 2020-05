Dotations

La Cour des comptes pousse l’Etat à améliorer son exécution budgétaire auprès des collectivités

Publié le 04/05/2020 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Décryptages finances, France

Arap - Fotolia

Les magistrats financiers ont noté dans leur rapport sur le budget 2019 que les autorisations d’engagements et crédits de paiements de la mission Relations avec les collectivités territoriales divergent de plus en plus, créant des problèmes de reste à payer et de délais.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Etat et collectivités locales

Finances locales