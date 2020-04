Accueil

Confinement : le Conseil d’Etat rappelle que faire du vélo est autorisé

Publié le 30/04/2020 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France, Jurisprudence, Jurisprudence prévention-sécurité

Pendant le confinement, a-t-on le droit de se déplacer à vélo si on respecte le cadre réglementaire que le gouvernement a défini par décret ? Malgré le nombre important de verbalisations, la réponse est bien oui. Dans une décision du 30 avril, le Conseil d'Etat enjoint le gouvernement à diffuser la nouvelle, sans équivoque et le plus largement possible. De son côté, le ministère de l'Intérieur rappelle que si la pratique du vélo est possible juridiquement, elle n'est pas recommandée.