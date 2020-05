Des coachs privés et Le Bon Coin aident des commerçants à s’installer au cœur des villes moyennes

Développement économique

Publié le 14/05/2020 • Par Louis Gohin • dans : France, Innovations et Territoires

Autun recourt au dispositif, qui accompagne des villes moyennes pour faire émerger des porteurs de projets commerciaux.

Chiffres-clés Un nouvel appel à candidatures pour « Mon centre-ville a un incroyable commerce » sera lancé cette année. Vingt villes seront choisies avec la Banque des territoires, selon un panel représentatif des régions de France.

En matière de revitalisation économique des centres, toutes les communes et intercommunalités n’ont pas la même expérience. Depuis 2018, trois entreprises (Le Bon Coin et les cabinets de conseil Auxilia et Visionari) aident quelques municipalités à réunir les acteurs locaux du privé et du public pour faire émerger des porteurs de projets commerciaux.

Autun est l’une des dix villes moyennes françaises qui ont tenté l’expérience en 2019, après un test initial en 2018 à Chaumont (21 900 hab., Haute-Marne). « C’est la première fois que nous avons réuni les chambres consulaires, les collectivités et les entreprises pendant quarante-huit heures afin d’aider à l’implantation de projets », confie un responsable de la municipalité d’Autun. Le maire, Vincent Chauvet, déclare : « Je préfère un vrai ...