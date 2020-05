Publié le 25/05/2020 • Par Territoires et Talents • dans : Contenu partenaire

Jacques Lejeune, 48 ans, est jardinier depuis 22 ans à Plaine Commune. Il nous raconte son amour du métier.

Parisien de naissance, il rêvait de passer sa vie dans les forêts. C’est finalement la ville qu’il a épousé. Depuis 22 ans, Jacques Lejeune est jardinier au service cadre de vie à Plaine Commune, en Seine-Saint-Denis. Et il ne regrette rien. « J’ai fait une formation, CAP et BEP, en sylviculture et aménagements de l’espace. Mais, comme à la sortie de l’école, je ne trouvais pas de travail, j’ai eu l’idée de postuler au sein d’une collectivité territoriale. Et depuis j’y suis ! », raconte en souriant cet amoureux de la nature.

Ses outils de jardinier à la main, il arpente jour après jour les rues, parcs et jardins d’Aubervilliers, une des neuf villes de Plaine Commune. « Aubervilliers est une ville de banlieue très densifiée. Mais, contrairement à ce qu’on pense, il y a énormément de petits parcs, d’espaces verts aux abords des parcs HLM. Nous, les jardiniers, nous offrons un peu de verdure aux habitants. Jour après jour, j’entretiens l’immense jardin qu’est la ville. C’est ma fierté ».

« Ici, on ne s’ennuie jamais »

Depuis des années, l’établissement public territorial Plaine Commune a fait de l’écologie urbaine un de ses axes politiques. « C’est une volonté des élus. Et nous, on la met en application sur le terrain. On désherbe manuellement avec des binettes ou des outils mécaniques. On entretient moins certains espaces pendant une demi-saison pour laisser la végétation plus libre. On mélange dans les massifs vivaces et fleurs pour limiter l’arrosage et faire découvrir d’autres plantes aux habitants… Ce volet écologique et pédagogique est très intéressant », poursuit Jacques Lejeune.

Tonte, taille, plantation… A Aubervilliers, le travail a l’immense avantage de ne jamais être répétitif. « Il y a des villes qui ont une équipe tonte, une équipe taille, etc. Ici, dans la même semaine, vous pouvez tailler, tondre, planter, vous occuper du matériel… Il n’y a pas de monotonie. On ne s’ennuie jamais ».

A 48 ans, ce célibataire, qui a choisi de vivre à Aubervilliers, là où il travaille, apprécie également tous les petits plus que propose l’EPI Plaine Commune. « Côté congés, c’est intéressant. On bénéficie aussi d’avantages avec le CASC (Comité d’Action Sociale et Culturelle) : des voyages moins chers, des réductions au cinéma, des sorties culturelles… »

Vingt-deux ans après, Jacques Lejeune se félicite toujours autant d’avoir fait le choix du service public. « Les jeunes ne pensent pas toujours à postuler dans une collectivité. Pourtant, je le leur conseille. Le travail est intéressant, on rend un vrai service public et les conditions de travail sont plus agréables que dans le privé ».