Aménagement numérique

Publié le 04/05/2020 • Par Alexandre Léchenet Romain Mazon • dans : actus experts technique, France

Le président de l'Arcep, évoque le déploiement de la 5G et les engagements de l'Arcep sur l'empreinte écologique du numérique et des réseaux télécoms dans une interview à la Gazette des communes (2/2).

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Au début du mois d’avril s’est tenu le rendez-vous Territoires connectés de l’Arcep, dans une version « visio-conférence » limitée par la crise sanitaire. L’Arcep a profité de cet événement pour dévoiler quelques nouveaux outils et répondre aux inquiétudes des élus et agents territoriaux sur l’aménagement numérique.

Sébastien Soriano, président de l’Arcep évoque le développement de la 5G et l’empreinte environnementale du numérique, après nous avoir répondu sur l’aménagement numérique et les conséquences de la crise sanitaire sur le déploiement de la fibre et du mobile.