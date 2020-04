Coronavirus : ne pas sous-estimer la résilience financière des collectivités

Opinion

Publié le 30/04/2020 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Billets finances, France

Malgré le choc financier probable à craindre pour cause d'épidémie de coronavirus, Christophe Michelet, président du cabinet conseil Partenaires Finances Locales, rappelle la capacité de résilience des collectivités. Pour l'expert, il ne fait aucun doute que la situation financière des collectivités locales va se dégrader sur 2020 et 2021 mais leur santé financière globalement satisfaisante devrait leur permettre de surmonter cette dégradation, probablement moins forte que la baisse de dotations.

Si l’humilité doit nous inciter à la plus grande prudence sur l’anticipation des conséquences financières de la crise du coronavirus, tant elle est inédite par sa nature et son ampleur, il faut rappeler que les collectivités locales ont déjà fait la preuve de leur résilience financière et abordent cette crise avec une situation financière globalement satisfaisante.

La diminution de certaines recettes fiscales liées à la conjoncture sera brutale

L’économie française va sans doute subir sa plus forte baisse de PIB depuis la seconde guerre mondiale, avec des conséquences économiques et sociales encore difficiles à évaluer mais qui seront sans doute très lourdes, sans parler de l’impact sur le déficit et la dette de l’Etat qui vont exploser.

Pour les collectivités locales, les experts s’alarment ...