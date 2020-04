Occupation des logements sociaux : collecte de renseignements statistiques en 2020

Publié le 30/04/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Pour l’enquête à réaliser par les organismes bailleurs au titre de l’année 2020, en application des articles L. 101-1, L. 442-5, L. 472-1-2, R. 442-13, R. 442-14 et R. 472-2 du code de la construction et de l’habitation :

le revenu fiscal de référence est celui de 2018 ;

le plafond de ressources d’un ménage est celui en vigueur au 1er janvier 2020 et fixé par l’annexe I de l’arrêté du 29 juillet 1987 en ce qui concerne la métropole et par l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2011 en ce qui concerne les départements d’outre-mer.

La définition et les modalités de recueil des renseignements statistiques en 2020 sur l’occupation des logements sociaux et son évolution sont détaillées à l’annexe I de l’arrêté. Le formulaire de déclaration destiné aux organismes bailleurs pour répondre à l’enquête selon les modalités de présentation mentionnées à l’article R. 442-14 du code de la construction et de l’habitation figure à l’annexe II.