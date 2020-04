Réouverture des écoles : les maires sous la menace de procès

Crise sanitaire

Publié le 29/04/2020 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : A la une, France

Lors d’une visioconférence, le 29 avril, les associations d'élus locaux ont mis en garde le Premier ministre contre le risque que des maires soient poursuivis par des parents d’enfants contaminés par le Covid-19. Edouard Philippe a cherché à les rassurer. Les maires, a-t-il promis, bénéficieront d'une grande latitude dans la réouverture des écoles.

A J-12 du déconfinement, le Gouvernement et les représentants d’associations d’élus locaux se sont retrouvés pour une visioconférence. L’occasion, pour le Premier ministre, de préciser un peu plus sa doctrine sur la réouverture des écoles maternelles et primaires à partir du 11 mai. Son maître-mot ? La souplesse. Les modalités du retour dans les classes seront arrêtées école par école, main dans la main entre les maires et les représentants de l’Education nationale, a-t-il promis.

En clair, le seuil de 15 élèves par classe pourra être revu à la baisse dans les salles exigües et là où les couloirs sont particulièrement étroits. Dans les grands établissements, où le système de demi-classe et de récréations étalées tout au long de la journée ne suffira pas à assurer la ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier