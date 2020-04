Les archivistes préparent le travail des chercheurs sur le confinement

Archives

Publié le 30/04/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Plusieurs services d'archives territoriaux ont commencé à collecter la mémoire du confinement : des témoignages de citoyens reclus chez eux pour une tranche de vie inédite, dans lesquels se plongeront bientôt les chercheurs en sciences humaines.

Expérience inédite, le confinement va, à coup sûr, trouver sa place dans l’Histoire. Une évidence qui n’a pas échappé aux archivistes, souvent passés par un cursus universitaire d’histoire lors de leurs études et habitués à voir histoiriens, sociologues, psychologues et autres chercheurs exploiter leurs fonds. « Nous vivons un épisode exceptionnel, qui est déjà l’Histoire », affirmait, dès le 18 mars le service des Archives départementales des Vosges sur son compte Twitter. Deux jours s’étaient alors écoulés depuis l’intervention du président de la République annonçant le confinement. Et d’enchaîner par un appel aux témoignages : « Participez à la collecte #memoiredeconfinement ! ». Depuis, les archivistes du département collectent récits, photos et vidéos.