Covid-19 : les agences régionales de santé sous le feu des critiques

Crise sanitaire

Publié le 07/05/2020 • Par Isabelle Jarjaille • dans : A la une, France

Les reproches pleuvent sur la gestion de la crise sanitaire par les agences régionales de santé, qui seraient « déconnectées » des territoires. De nombreuses voix d’élus locaux s’élèvent pour que soit revu le modèle de leur organisation, mis en place il y a seulement dix ans.

«Face à la crise, l’organisation du ministère de la Santé et des agences régionales de santé [ ARS ] a explosé en plein vol », estime François Baroin (LR), président de l’Association des maires de France ( AMF ), auditionné par la délégation aux collectivités territoriales du Sénat, le 16 avril. Comme en écho à la déclaration du député (LREM) de Gironde Benoit Simian dans « Le Parisien », le 9 avril : « Les ARS sont, à l’évidence, non seulement inadaptées à l’urgence sanitaire, mais, en plus, elles ont un vrai pouvoir de nuisance. » « On est complètement abandonnés, regrette Hervé Féron, maire [PS] de Tomblaine [8 900 hab., Meurthe-et-Moselle]. J’ai fait une demande de masques à l’ ARS du Grand Est début mars, pour la résidence pour personnes âgées de la commune. J’ai envoyé des emails, et même un SMS au directeur général, je n’ai jamais reçu de réponse ! »

Une tutelle par les préfets ?

Finalement, le maire poste un « coup de gueule » en vidéo sur internet, le 31 mars. L’effet est immédiat. « Le lendemain, j’ai reçu un appel du préfet, puis un email de l’ ARS pour m’informer que je pouvais récupérer 200 masques. Quand je suis allé les chercher,

