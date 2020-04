DÉCRYPTAGE

Loi Engagement et proximité : le nouveau statut de l’élu local

Publié le 30/04/2020 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Analyses juridiques, France

La loi « engagement et proximité » modifie un grand nombre de règles techniques applicables aux collectivités et à leurs groupements et l'ensemble de ses dispositions sont d'application immédiate, soit depuis le 28 décembre 2019. Cette cinquième analyse de notre série consacrée au décryptage de cette loi revient sur le nouveau statut de l'élu local.

