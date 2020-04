Covid-19 : les conséquences sur les contrats de vente immobilière

Crise sanitaire

Depuis le début de la crise sanitaire, les opérations immobilières des collectivités ont pu être retardées. Dans ce contexte particulier, deux ordonnances prises en application de la loi du 23 mars ont modifié les règles applicables aux contrats de vente immobilière. Claire-Marie Dubois-Spaenle et Nadia Taillebois Zaiger, avocates au sein du cabinet Seban & Associés, décryptent ces dispositions.

La crise sanitaire liée au Covid-19 impacte fortement l’activité immobilière. Les collectivités territoriales, qu’elles soient vendeuses ou acheteuses, peuvent ainsi voir leurs opérations immobilières retardées. Face à cette crise sanitaire sans précédent, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du Covid-19, publiée le 24 mars 2020, a instauré un « état d’urgence sanitaire ».

Une série d’ordonnances prises le 25 mars 2020 par le Gouvernement, puis une nouvelle ordonnance en date du 15 avril 2020 sont venues préciser le contenu de cette loi, modifiant notamment les règles applicables aux contrats de vente immobilière. Ces mesures sont applicables rétroactivement à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, fixée provisoirement au 24 mai 2020.

Pas de prolongation des délais contractuels

La suspension des délais prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne vise que les actes prescrits « par la loi ou le règlement » et les délais « légalement imparti[s] pour agir » (hormis les délais de rétractation, de réflexion et de renonciation comme précédemment exposé). Il en résulte que les délais prévus contractuellement ne sont pas concernés, sauf ceux expressément visés par ladite ordonnance.

…sauf ceux mettant en œuvre certaines clauses contractuelles

L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 modifie la date à laquelle les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, qui sanctionnent l’inexécution d’une obligation échue pendant la période d’urgence sanitaire, prendront leur cours ou leur effet. Le report n’est plus forfaitairement fixé à un mois, comme initialement prévu par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, mais il sera égal à la durée d’exécution du contrat qui a été impactée par les mesures résultant de l’état d’urgence sanitaire.

Ainsi, si un contrat de travaux prévoyait la livraison d’un bâtiment le 20 mars 2020, c’est-à-dire huit jours après le début de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant le non-respect de cette échéance ne produira son effet, si l’obligation n’est toujours pas exécutée, que huit jours après la fin de la période juridiquement protégée, fixée provisoirement au 24 juin 2020.

A cet égard, il convient de préciser qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la durée de l’état d’urgence sanitaire est prévue pour s’achever le 24 mai 2020 et la « période juridiquement protégée » s’achèverait un mois plus tard, le 24 juin 2020. Toutefois, le Rapport au Président de la République relatif à l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 a indiqué que cette date n’était fixée qu’à titre provisoire et pourrait être, le cas échéant, réexaminée et adaptée pour accompagner la reprise de l’activité économique.

Par ailleurs, l’arrêt des chantiers de construction et l’impossibilité de procéder à la réception des ouvrages a entraîné un report de la date prévisionnelle de nombreuses livraisons de bâtiments. Il semble néanmoins que l’épidémie de Covid-19 ne constituera pas automatiquement un cas de force majeure et une appréciation in concreto du marché de travaux devra alors être réalisée afin de savoir si la crise sanitaire justifiait l’arrêt de l’exécution du marché. Pour retenir une telle qualification, le caractère imprévisible, irrésistible et extérieur à l’ouvrage réalisé devront être cumulativement réunis. Si la qualification de force majeure peut être retenue, les acquéreurs ne seront pas recevables à solliciter des indemnités de retard.

Pas de prolongation des délais de rétractation, de réflexion ou de renonciation

Même si cela impacte moins les collectivités puisque, étant considérées comme acquéreur professionnel, elles ne bénéficient pas du délai de rétractation, cette question peut se poser lorsqu’elles vendent un bien à un acquéreur non professionnel.

A la lecture de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant ces même période, nombre de professionnels du droit et de l’immobilier ont cru comprendre que les délais de rétractation, de réflexion ou de renonciation étaient prorogés et ne commenceraient à courir qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période d’urgence sanitaire, soit à compter du 24 juin 2020.

L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 est venue mettre un terme à cette analyse, en précisant en son article 2, que l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n’était pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement.

Le Rapport au Président de la République relatif à l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 a permis de lever les derniers doutes puisqu’il précise, à titre exemple, que les délais pour se rétracter ou renoncer à un contrat en matière de vente à distance sont exclus du champ de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.

Ainsi, lorsque le délai de rétractation de 10 jours expire durant la période d’urgence sanitaire, l’acquéreur non professionnel ne bénéficiera pas d’un délai supplémentaire pour l’exercer. Dans cette hypothèse, seule la non réalisation de l’une des conditions suspensives stipulées dans le contrat pourrait faire échec à la vente.

En outre, le Rapport au Président de la République relatif à l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 ajoute que l’article 2 de cette ordonnance a un caractère nécessairement rétroactif. Cette précision pourrait poser des difficultés pour les acquéreurs qui, croyant bénéficier d’une prorogation de leur délai de rétractation ou de réflexion, ne l’ont pas exercé à temps.

La possibilité de signer des actes authentiques de vente à distance

Pour pallier les difficultés liées au confinement et respecter les mesures de distanciation sociale mises en œuvre pour lutter contre la propagation du Covid-19, le décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorise la signature des actes notariés de vente à distance jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Les cocontractants assistent alors à la signature grâce à un système vidéo sécurisé et le notaire instrumentaire vérifie l’identité des parties, procède à la lecture de l’acte, recueille le consentement et la signature électronique de chaque partie et appose enfin sa signature électronique sur l’acte de vente.

Toutefois, la signature de l’acte notarié à distance suppose la réunion d’un ensemble de documents nécessaires à certaines ventes, tels que l’état hypothécaire ou la déclaration d’intention d’aliéner délivrée par la commune, ce qui, en période de confinement et de ralentissement voire d’arrêt de l’activité, peut relever de la gageure.