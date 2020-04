Accueil

Déconfinement : les maires partagés après le plan présenté par Édouard Philippe

Publié le 29/04/2020 • Par Aurélien Hélias • dans : France

Le 28 avril, le Premier ministre a présenté devant les députés le plan de déconfinement envisagé par le gouvernement. Interrogés par le Courrier des maires, Arnaud Robinet, Denis Thuriot et Philippe Saurel ont trouvé le discours plutôt « rassurant » et « prudent » ; l’un de ces maires restant néanmoins « sur sa faim ». La question de l’ouverture des écoles demeure un point de clivage fort entre les pouvoirs national et locaux, de même que les "brigades de tracing".

