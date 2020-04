Coronavirus : lutter contre la pénurie de surveillants de lieux de baignade

Sécurité publique

Publié le 29/04/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Trois arrêtés du 23 avril (NOR: INTE2010377A, NOR: INTE2010385A, NOR: INTE2010387A) ont pour objet de faire face à l’épidémie de covid-19 et à la pénurie de surveillants de lieux de baignade.

Ils prévoient la prorogation de validité jusqu’au 31 décembre 2020 :

du brevet national de surveillance et de sauvetage aquatique ;

du certificat de compétences de « surveillant-sauveteur aquatique en eaux intérieures » ;

certificat de compétences de « surveillant-sauveteur aquatique sur le littoral ».

Dans les trois cas, la durée de validité des certificats médicaux d’aptitude est prorogée pour une durée de six mois.