Pollution de l’air : la période de dépassement doit être la plus courte possible

Environnement

Publié le 29/04/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un décret du 27 avril renforce la mise en œuvre des plans de protection de l’atmosphère et complète la transposition de l’article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.

Concrètement, le décret instaure une obligation de limiter les périodes de dépassement des normes de qualité de l’air à la durée la plus courte possible.