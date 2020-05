Un guide anti-Covid 19 pour les techniciens en assainissement

Comment freiner la propagation du Covid 19 dans les métiers de l'assainissement des eaux usées ? Un guide de la FNSA précise les conduites à tenir dans les locaux, lors de l'utilisation de véhicules, des interventions en assainissement collectif ou non collectif mais également lors des repas pris à l'extérieur … Décryptage.

La Fédération nationale des syndicats de l’assainissement et de la maintenance industrielle (FNSA) qui regroupe plus de 600 entreprises et établissements, représentant 80% des professionnels du secteur, vient d’éditer un guide des bonnes pratiques à l’attention des techniciens d’assainissement pour freiner la propagation de l’épidémie de Covid-19 (1) .

Ce «Kit de lutte contre le Covid-19» décline des recommandations des conduites à tenir quels que soient le lieu et l’activité (assainissement collectif et non collectif). Destinées aux entreprises souvent sous-traitants des collectivités, elles peuvent bien entendu s’appliquer aux services en ...