Le spectre du Covid-19 plane sur le budget des communes

Finances locales

Publié le 29/04/2020 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Sans pouvoir chiffrer encore la portée de la crise sur leurs finances, les communes et intercommunalités ont d’ores et déjà enregistré que leurs budgets seraient affectés sur plusieurs années, alors qu’elles pensaient renouer durablement avec l’investissement.

Elles ne constituent pas le niveau de collectivité le plus impacté, mais communes et intercommunalités ne sortiront pas indemnes de la crise sanitaire. De manière inégale, selon les territoires, les cartes des budgets primitifs devront être rebattues à l’aune des dépenses engagées et des recettes non perçues durant cette période.

Néanmoins, s’il y a un point commun aux collectivités locales, toutes strates confondues, c’est que 2020 restera une annus horribilis pour les maires et présidents d’intercommunalité qui ont dû poursuivre le mandat qu’ils avaient remis en jeu ou décidé d’abandonner. Nombre d’investissements programmés sur le papier risquent d’être décalés ou redéfinis. Sans écarter le fait que les collectivités – qui seront soumises à l’effort budgétaire – pourraient, de nouveau ...