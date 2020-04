Comment les services planchent sur le déconfinement

Organisation

Publié le 30/04/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Les collectivités territoriales ont bénéficié d’un mois depuis l’allocution du président de la République du 13 avril pour organiser le déconfinement de leurs agents et peaufiner une reprise d’activité.

Même si le 11 mai est un objectif plutôt qu’une date butoir, le déconfinement a fait l’objet d’intenses préparations depuis son annonce par Emmanuel Macron, mi-avril. « Alors que la mise en œuvre des plans de continuité d’activité [ PCA ] s’est faite dans l’urgence, la priorité a été d’anticiper les plans de reprise d’activité [ PRA ], de les construire et d’envisager toutes les éventualités. Dans ce cadre, le PRA a pu être l’occasion de renouer le dialogue social », observe Guy Decloquement, directeur de la prévention au centre de gestion du Nord.

Sur la méthode, en effet, les collectivités qui n’ont pas toutes été irréprochables lors du déclenchement des PCA se veulent aujourd’hui exemplaires. Au centre interdépartemental de gestion ( CIG ) petite couronne (365 employeurs affiliés, soit près de 150 000 territoriaux couverts, 300 agents internes), cellule de crise, comité de direction et présentation aux organisations syndicales se sont succédé depuis le 14 avril. Et une présentation à l’ensemble des managers par visioconférence doit intervenir quelques jours avant le déconfinement pour préciser les modalités de reprise.

Poursuivre le télétravail

Pas question de négliger un quelconque aspect de la reprise d’activité. Les enjeux sont en effet colossaux et la tâche complexe. Notamment en termes de réorganisation des équipes. « A ce stade (1), nous préconisons d’échelonner la reprise du service en trois phases, le 11 mai, le 15 juin et le 15 juillet », avance Pascal Derepas, responsable du service « hygiène et sécurité au travail », au centre de gestion des Alpes-Maritimes (180 employeurs affiliés, 40 638 agents).

Les personnels des établissements scolaires pourraient, eux, reprendre le travail plus tôt pour préparer la rentrée. Afin de limiter le nombre de personnes amenées à se croiser, le télétravail devrait se poursuivre. Il concerne la quasi-totalité des 1 100 agents du siège au conseil régional des Pays de la Loire (3 700 agents). « Gestion des commandes, traitement des factures, paie… tout se passe de façon fluide et nous avons déployé des outils de travail en ligne auxquels les agents se sont habitués. Il n’y a donc pas d’urgence à mettre fin au télétravail », constate Jean-Pierre Sabio, directeur général adjoint de la stratégie, de la prospective et des ressources.

