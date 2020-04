Musiques actuelles : les propositions de la profession pour relancer le secteur

Musique

Publié le 28/04/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Au bout de bientôt deux mois d'arrêt, le secteur musical est en grand danger. Le Syndicat des musiques actuelles avance une série de propositions à court et moyen termes pour sortir les scènes de l'impasse. Aux mesures d'aides financières s'ajoutent une série de dispositions réglementaires susceptibles d'aider à la relance du secteur.

Des structures « plongées dans l’inconnu », « un contexte très anxiogène », des professionnels qui ne savent pas quand pourront « rouvrir les portes des salles de concerts et autres ERP »… Les responsables de salles de musiques actuelles veulent en finir avec cet horizon bouché.

« Retisser les liens que le confinement a distendus »

Pour « réfléchir avec le gouvernement à des pistes de scenarii », le Syndicat des musiques actuelles (SMA) a rédigé une « contribution dans l’objectif de relancer notre activité d’acteurs des musiques actuelles au service des artistes et des populations. » Intitulé Pour une nouvelle donne en faveur des musiques actuelles, le document avance des demandes, qui « prennent des formes monétaires et non monétaires » : des « simplifications de certains dispositifs par ...

