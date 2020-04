« L’accompagnement doit être pensé dès maintenant »

Déconfinement

Publié le 28/04/2020 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Psychologue du travail, Cindy Mortreux est responsable de développement RH au centre de gestion du Nord. Elle nous explique les effets du confinement sur la santé mentale et les conséquences pour les organisations de travail.

Quelles conséquences psychologiques peut avoir le confinement ?

Nous projetons tous, vis-à-vis de notre situation, un certain de nombre de pensées et de croyances qui conduisent à des émotions. Celles-ci peuvent être négatives ou positives. Les conséquences psychologiques dépendront du niveau d’exposition au virus, de chaque histoire individuelle et d’autres caractéristiques qui sont propres à chacun. Face à un même événement, il y a potentiellement autant de réponses émotionnelles que de personnalités.

