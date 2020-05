Examiner les sols à la loupe, une clé pour mieux aménager

[Labo des start-up] Aménagement

Publié le 14/05/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : France, Innovations et Territoires

Analyser les sols pour adapter les projets d’aménagement à leur qualité, plutôt que l’inverse. Tel est le leitmotiv de la start-up Sol & co, qui propose étude, diagnostic et conseil.

Anne Blanchart était encore doctorante sur le thème de la prise en compte des sols dans l’aménagement du territoire à l’université de Lorraine et à l’Inra (1) quand elle a eu l’idée de créer son entreprise. « Après une licence en géologie et un master en urbanisme, j’avais travaillé pendant un an pour un cabinet d’architecte-paysagiste et j’avais été davantage attirée par le sujet de la thèse – qui répondait à un manque ressenti lors de cette expérience – que par une carrière académique », relève-t-elle.

Les prestations de diagnostic des sols et de conseil en aménagement à partir de cette analyse intéressent en effet les interlocuteurs rencontrés lors de ses recherches, et elle décide d’en faire l’activité de sa start-up, Sol & co, lancée en juillet 2019 avec un collègue ...