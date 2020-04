Fiches pratiques de la police territoriale : découvrez nos 4 fiches sur l’état d’urgence sanitaire

Covid 19

Publié le 27/04/2020 • Par La redaction du Club Prevention Securite • dans : Actu prévention sécurité, Fiches pratiques de la police territoriale, France

Le Club prévention sécurité met en ligne une série de quatre fiches pratiques de la police territoriale consacrées à la mise en oeuvre de l'état d'urgence sanitaire pour les policiers municipaux et les gardes champêtres. Nouveauté, la version PDF des fiches pratiques peut être téléchargée à la fin de chaque article.

En raison des nécessités pour nos lecteurs agents de police municipale et gardes champêtres de disposer d’un dossier complet pour appréhender au mieux leurs nouvelles prérogatives pour lutter contre la propagation du coronavirus, la magistrate Cécile Hartmann et son équipe consacrent ces quatre fiches pratiques aux compétences et comportements à adopter par les agents de la police territoriale.

Chacune des fiches publiées sur le site web du Club prévention sécurité sont accessibles en cliquant sur les liens suivants. Nouveauté, un lien figurant à la fin de chaque article permet de télécharger la version PDF de la fiche pratique, qu’en raison des circonstances, les abonnés ne reçoivent plus par voie postale.

La fiche 161/04 expose les interdictions et les obligations liées à l’état ...

