Comportement professionnel

Agent de police municipale - gardes champêtres - comportement professionnel (3)

Publié le 27/04/2020 • Par Cécile Hartmann • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

Après avoir exposé les interdictions et les obligations générales liées à l’état d’urgence sanitaire, analysé les règles applicables lorsque les interdictions et obligations visant à limiter la propagation du virus ne sont pas respectées et caractérisent soit des délits soit des contraventions, la présente fiche explique aux agents de police municipale et les gardes champêtres le cadre juridique de leurs prérogatives pour participer à la lutte contre la propagation du virus Codiv-19.

