Numérique éducatif : « Cette crise montre l’urgence d’organiser une meilleure coordination »

Entretien

Publié le 07/05/2020 • Par Michèle Foin • dans : France

Jean-François Cerisier, directeur du laboratoire Techné (technologies numériques pour l’éducation), à l’université de Poitiers, a contribué au rapport de la Cour des comptes de juillet 2019 sur le numérique éducatif. Il espère un retour d’expérience lucide sur son utilisation une fois la crise sanitaire passée.

Après la sortie du rapport de la Cour des comptes, vous doutiez de l’intérêt d’un équipement systématique des élèves. La crise ne vient-elle pas vous contredire ?

Les collectivités qui ont équipé systématiquement les élèves leur permettent, aujourd’hui, de se connecter à leur établissement. Pour autant, je persiste à croire que ce n’est pas soutenable à long terme. Il faut, au contraire, une politique qui soit renouvelable, plus différenciée, qui repose sur les équipements personnels des élèves, financés par les familles ou la collectivité.

En quoi cette crise est-elle révélatrice des fragilités du numérique éducatif en France ?

Elle révèle, tout d’abord, le déficit de formation des enseignants à l’ingénierie pédagogique. Dans un environnement scolaire normal, ce n’est pas si important. Avec l’enseignement à distance, leurs capacités sont entravées par ce manque de compétences technopédagogiques. Il faudrait revoir complètement leur formation initiale et continue. Quant à l’élève, d’un seul coup, il doit être autonome, tout en maniant les compétences techniques du numérique pour ses apprentissages.

C’est une chose que de chercher des informations en classe via un moteur de recherche. Sans l’accompagnement d’un enseignant, c’en est une autre. La médiation humaine apparaît dans toute sa dimension ! Cette crise montre l’urgence d’organiser les moyens d’une meilleure coordination entre l’Etat et les collectivités avec un vrai travail sur la méthode et le référentiel.

Comment pourrait-elle devenir un laboratoire pour repenser l’école à l’ère du numérique ?

La situation met en lumière des difficultés, mais aussi des choix efficaces, qu’on ne voyait pas aussi bien avant. On peut donc espérer la lucidité d’un retour d’expériences honnête, qui permettra de faire perdurer les solutions lorsqu’elles existent. On a besoin de ce retour d’expériences collectif pour prendre des orientations différentes, ensemble. Car chacun agit essentiellement dans son tunnel, alors que nous sommes tous interdépendants.

Avec l’aide et à la demande du ministère de l’Education nationale, nous allons organiser un événement international en 2021. Plus d’un milliard et demi d’élèves sont confinés chez eux. L’échange international sera très précieux. Est-ce que cela débouchera sur une transformation efficace de l’école ? Modifier le système éducatif demande une prise de risque considérable. Je doute de la volonté politique d’y parvenir.